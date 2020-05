Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura cumplita pentru o asistenta romanca din Italia. Mama sa a fost rapusa de COVID-19, dupa ce se infectase chiar de la ea, informeaza ilgazzettino.it. Asistenta medicala in Abano, un oraș din provincia Padova, regiunea Veneto, romanca este distrusa de durere, dupa moartea mamei sale. "Eu am ucis-o",…

- O romanca stabilita la Londra povestește despre viața ei dupa ce s-a infectat cu virusul COVID-19. Aceasta a spus ca a ieșit pozitiv la teste in urma cu 10 zile și este tratata acasa intrucat...

- Inca o persoana infectata cu noul tip de coronavirus a murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 86, informeaza miercuri Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre o femeie de 45 de ani, din Targu Neamt. Pacienta s-a prezentat pe 30 martie la CPU Targu Neamt, unde…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in lume a depasit 600.000 de la depistarea virusului in urma cu trei luni in China, potrivit cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, scrie The Guardian.Citește și: ULTIMA ORA Toate parcurile din București se vor INCHIDE de sambata…

- Femeia de 80 de ani din comuna Borșa, județul Maramureș, primul cetațean roman care a murit de coronavirus, in Italia, a fost adusa in țara de membrii familiei, alaturi de sora sa, de asemenea decedata,...

- O romanca intoarsa pe 8 martie din Italia a fost gasita patru zile mai tarziu, la primul test, ca are coronavirus. Urmatoarele doua teste au ieșit negativ. In general, aceste rezultate apar cand primul test a fost facut intr-un moment in care boala era deja in faza de vindecare.”Pe 1 martie am plecat…

- Primul cetațean roman diagnosticat cu coronavirus de pe teritoriul Italiei este tanara de 22 de ani din Bologna, care a calatorit la Milano. Fata a fost internata vineri, 28 februarie 2020, la Spitalul Sant’Orsola, dupa ce joi noapte a prezentat primele simptome de stare febrila, tremur și amețeli.…

- Femeia de 29 de ani din Ramnicu Sarat care marti s-a prezentat la Spitalul Judetean Buzau cu febra, dureri musculare si tuse, spunand ca a venit recent din Italia, nu este infectata cu coronavirus, ci are gripa de tip A.