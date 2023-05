A trecut prin multe dezamagiri, iar majoritatea au fost din dragoste. Insa, nu și-a pierdut speranța, iar acum iubește din nou. Bianca Marina este mai fericita ca niciodata alaturi de noul barbat care a aparut in viața ei. Mai mult decat atat, vedeta este fericita ca Steliano Filip se implica, in continuare, in viața fetiței lor.