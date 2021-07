Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Iordache a devenit cunoscuta dupa ce a aparut la brațul controversatului Alex Bodi, dar focoasa bruneta ascunde o adevarata drama in spatele look-ului de femeie fatala. Fosta afaceristului a acordat un interviu pentru Xtra Night Show, in care a dezvluit in detaliu mometele dureroase prin care…

- Bianca Iordache a trait clipe de groaza in urma cu mai mult timp, iar șatena a povestit la Showbiz Report ca iubitul cu care a stat 6 ani intr-o relație a murit din cauza cancerului. Fosta lui Alex Bodi a fost foarte afectata de tragedie

- De cand s-a afișat cu Alex Bodi, despre Bianca Iordache s-a spus ca ar fi avut o legatura și cu Gabi Badalau, inca soțul Claudiei Patrașcanu. Șatena a marturisit la Antena Stars care e adevarul despre ultimele zvonuri aparute.

- Noi detalii ies la iveala despre noua posibila cucerire a lui Alex Bodi, cea pentru care ar fi plecat pana in Polonia, potrivit Antena Stars. Focoasa șatena nu este deloc „straina” de lumea showbiz-ului, avand in vedere ca in trecut s-a iubit cu faimosul Plihipp Plein și a fost maritata cu un alt barbat…

- Zile intregi erau unul langa altul, insa de ceve vreme deja nu se mai afișeaza impreuna. Vorbim despre Bianca Iordache și Alex Bodi care aleg sa petreaca timp separat, cu alte persoane. Ieri afaceristul a mers singur la ziua de naștere a Oanei Zavoranu, iar șatena a ramas acasa.

- Alex Bodi nu ar vrea sa renunțe la Bianca Dargușanu, chiar daca se afișeaza in tandrețuri cu o alta diva mioritica. Blondina a declarat, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca fostul sau soț i-ar cere in repetate randuri sa redevina un cuplu, deși nunta cu Gabi Badalau a fost deja anunțata, cat și…

- Bianca Iordache a vorbit la Antena Stars despre noul barbat din viața sa care e nimeni altul decat Alex Bodi. Bruneta a sarit in apararea afaceristului, dupa ce Bianca Dragușanu a spus ca a fost agresiv cu ea in relație.