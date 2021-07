Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost premiat la „Gala ISuccess 2021” din cadrul Festivalului de film de la Cannes 2021, Catalin Botezatu a anunțat ca va ajunge din nou pe mainile medicilor. Creatorul de moda va face noi investigații. „E adevarat ca toata aceasta nebunie cu mersul la Cannes, chiar daca a parut o chestie frumoasa,…

- Catalin Botezatu vorbește rar despre viața sa, dar atunci cand o face arunca imediat cate o bomba. De exemplu acum, vedeta a facut declarații incendiare despre relația pe care a avut-o cu Bianca Dragușanu, dar și despre sentimentele pe care inca i le poarta. Totodata, designerul a vorbit și despre viața…

- Bianca Dragușanu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Gabi Badalau. Relația celor doi incepe sa mearga din ce in ce mai bine, iar frumoasa blondina a inceput sa se gandeasca la un viitor promițator langa barbatul care a cucerit-o.

- Bianca Dragușanu a vorbit fara perdea despre barbații din viața ei care au reușit sa o faca femeia puternica de astazi. Marile sale iubiri, lasate acum in trecut, au fost adevarate lecții pentru frumoasa blondina. Vedeta a dezvaluit la Xtra Night Show ce a „furat” de la fiecare dintre cei care și-au…

- Iulia Salagean a recunoscut care era relația dintre Bianca Dragușanu și fiica ei și a lui Alex Bodi, in timpul in care vedeta era partenera de viața a milionarului. Blondina a povestit cat de apropiata era relația dintre ele, fiind și singura femeie pe care cea mica a acceptat-o ca noua femeie din viața…

- Prezenta la emisiunea ”La cina”, de la DIGI 24, Andreea Raicu a facut o incursiune in trecut și a vorbit despre problemele are i-au marcat copilaria și, ulterior, viața. Este vorba despre relația cu tatal ei, care s-a reflectat, apoi, asupra tuturor relațiilor pe care le-a avut. “Eu cu tata am avut…

- Cristina Spatar este din nou singura, dupa ce s-a desparțitde iubitul ei, Tiberiu Varzaru. Artista este mama a doi copii, pe care ii aredin prima casnicie. La cinci ani de la divorțul de fostul soț, vedeta scoate laiveala amanunte mai puțin știute din casnicia lor.Se pare ca relația scarțaia de ceva…

- Acasa la Ellie White si Doru Tinca am descoperit o familie mai unita ca niciodata. Chiar daca, asa cum am glumit cand ne-am revazut, subiectul dezbatut cand ne-am intalnit prima data in 2015 a ramas nebifat: Ellie White si Doru Tinca inca au planuri de nunta. Dar poate imaginile acestea frumoase cu…