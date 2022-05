Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul ce urmeaza va fi unul plin pentru Gabi Badalau, asta deoarece afaceristul va merge la nunta surorii sale. In tot acest timp, Bianca Dragușanu e invitata, dar ea va fi in Dubai, acolo unde va petrece alaturi de fiica și mama ei. Potrivit surselor Antena Stars, vacanța i-ar fi fost platita chiar…

- Madalina Ghenea a surprins cu cele mai recente imagini postate pe Instagram. Celebra vedeta a aparut alaturi de fiica Charlotte, dar și alaturi de mama ei, Constanța Ghenea. S-au rasfațat intr-o vacanța in Dubai. Dupa o perioada intensa de munca, Madalina Ghenea a parasit Italia, țara in care locuiește…

- Bianca Dragușanu trebuia sa petreaca Paștele anul acesta departe de meleagurile romanești, tocmai intr-o zona exclusivista din Dubai, insa planurile frumoasei blondine au fost date peste cap și a fost nevoita sa-și anuleze vacanța. Vedeta va petrece acasa alaturi de familia ei.

- Bianca Dragușanu, nevoita sa renunțe la vacanța din Dubai. Ce s-a intamplat cu vedeta și cu fiica sa, a explicat in exclusivitate pentru Impact.ro. Fosta asistenta tv iși planuise sa-și duca mama și fiica pentru prima oara, in vacanța, in Dubai. Decizia vine, dupa ce a decis sa incheie relația cu Gabi…

- Bianca Dragușanu este o mamica grijulie și responsabila, iar atunci cand are timp liber il petrece in compania fiicei sale, Sofia. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins imagini de senzație cu cele doua la un restaurant de lux din Capitala.

- Bianca Dragușanu a fost plina de emoții cand a aflat ca micuța ei Sofia va fi operata. Cea mica a suferit o intervenție de eliminare a polipilor și i s-a facut o anestezie generala. Vedeta a fost foarte mulțumita de serviciile oferite de spital și de curajul pe care l-a avut fetița ei.

- Bianca Dragușanu trece prin momente dificile cu fiica sa, la aproape o saptamana de cand și-a organizat ziua de naștere. Vedeta a ajuns cu Sofia la spital, iar medicii au decis sa o opereze. Iata cu ce probleme de sanatate se confrunta micuța.