Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău se căsătoresc? „Probabil voi avea trei rochii” Bianca Dragușanu și Gabi Badalau formeaza un cuplu din ianuarie 2021. In toate aceste luni, perechea s-a desparțit și impacat in repetate randuri, insa modelul spune ca, in acest moment, „este fericita”. In vara anului 2019, Gabi și soția lui, artista Claudia Patrașcanu, s-au separat. In prezent, fostul cuplu lupta in instanța pentru obținerea custodiei fiilor lor, Gabriel și Nicholas. „Eu il vad pe Gabi un tata extraordinar, un om echilibrat, corect, implicat in tot ce inseamna familie. Este un tata exemplar, care face multe sacrificii pentru copiii lui. Cred ca o sa ii și obțina”, a marturisit… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului 2021, Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu sunt in conflict. In vara anului 2019, Claudia s-a separat de fostul ei soț, Gabi Badalau, alaturi de care are doi fii, Gabriel și Nicholas. Din ianuarie 2021, Bianca și Gabi au fost intr-o relație pe parcursul careia s-au desparțit…

- Dupa atacurile facute la adresa ei de Claudia Patrașcanu, Bianca Dragușanu rabufnește și face acuzații grave. Reacția vedetei, in exclusivitate pentru SpyNews.ro, dupa ce inca soția lui Gabi Badalau a afirmat ca aceasta este ”un pericol pentru toți copiii” și i-a interzis sa se apropie ce copiii ei.

- Un nou scandal a izbucnit intre Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu. Celebra artista nu a avut mila deloc de controversatul designer. De ce fosta soție a lui Gabi Badalau nu o vrea pe blondina in preajma baieților ei, Nicholas și Gabriel. Care este motivul ei, de fapt. Bianca Dragușanu, desființata…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au separat in vara anului 2019. In prezent, cuplul lupta in instanța pentru obținerea custodiei celor doi fii ai lor, Gabriel și Nicolas, care locuiesc acum in Agigea cu mama și cu bunica lor. Gabi Balalau a solicitat in instanța o expertiza psihiatrica a solistei,…

- Dupa ce Spynews a prezentat, in exclusivitae, o inregistrare cu o discuție intre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu, in care afaceristul jignea o femeie, acum acesta a avut o prima reacție. In exclusivitate pentru Antena Stars, Gabi Badalau a negat ca ar fi vorba despre Bianca Dragușanu in inregistrarea…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au separat in vara anului 2019. De atunci, fosta pereche lupta in instanța pentru obținerea custodiei fiilor lor, Gabriel și Nicolas. In prezent, baieții cuplului locuiesc in Agigea, alaturi de solista și de mama ei. Claudia Patrașcanu iubește din nou dupa divorțul…

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu lupta de aproape doi ani in instanța pentru custodia fiilor lor, Gabriel și Nicolas. Perechea s-a separat in vara anului 2019. In prezent, baieții cuplului locuiesc in Agigea, alaturi de mama și de bunica lor, mama Claudiei. Claudia Patrașcanu, despre Gabi Badalau:…