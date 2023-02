Bianca Drăgușanu revine în fața camerelor. Ce emisiune va prezenta Bianca Dragușanu revine in fața camerelor de filmat, in postura de prezentatoare. Blondina va fi gazda show-ului „Detectorul de minciuni”, care va putea fi urmarit pe canalul de YouTube „theXclusive”. Bianca Dragușanu a semnat cu Kanal D și va prezenta emisiunea online „Detectorul de miciuni”, in cadrul careia va pune intrebari cantareților, influencerilor, artiștilor și oamenilor de televiziune. „Sunt bucuroasa sa fiu implicata in acest proiect, „Detectorul de minciuni”, o emisiune care le ofera urmaritorilor din mediul online dezvaluiri inedite și o stare de bine. Ma bucur, de asemenea, sa revin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

