- Bianca Dragusanu si Alex Bodi se inteleg mai bine ca niciodata si iși doresc un copil. Au avut un an tensionat, au fost la un pas sa divorteze, si-au aruncat vorbe grele in public si chiar s-au agresat fizic, in plina strada. Toate au trecut, se pare, si in 2020, Bianca si Alex sunt pusi pe fapte mari.…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi trec prin cea mai frumoasa perioada din relația lor. Daca pana acum aceștia au trecut prin momente tensionate, de data aceasta Bianca și Alex se gandesc deja la viitor și iși fac planuri pentru un copil.

- S-au certat din nimic, au ajuns in prag de divort, dar s-au impacat ca prin minune si au petrecut Craciunul si Revelionul impreuna. Oana Roman si Marius Elisei, dar si Bianca Dragusanu si Alex Bodi au trait clipe minunate in familie la munte, unii in Carpati, ceilalti in Alpii Francezi, noteaza click.ro.…

- Bianca Dragușanu și fosta soție a lui Alex Bodi se ințeleg foarte bine și chiar sunt prietene. Cele doua femei petrec mult timp impreuna. Cu doar o saptamana au petrecut pana in zori de zi la ziua de naștere a lui Alex Bodi, iar acum cu toții sunt impreuna intr-un oraș din țara, unde petrec clipe…

- Bianca Dragușanu s-ar fi saturat sa fie agresata de afacerist, la care s-ar fi adaugat infidelitațile de care fosta prezentatoare ar fi aflat pe parcursul timpului. "M-am saturat sa fiu batuta", s-ar fi confesat blondina unor prieteni, conform Cancan. Bianca Dragușanu a postat pe rețelele…

- Cea mai importanta persoana din viața Biancai Dragușanu este, fara dar și poate, fetița ei, Sofia. Blondina este topita dupa micuța, pe care o surprinde in tot felul de ipostaze adorabile, spre bucuria admiratorilor de pe internet.