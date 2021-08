Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu trece printr-o perioada extrem de grea. Vedeta a impartașit cu fanii ei pierderea suferita. Bianca Dragușanu, in doliu Bianca Dragușanu a pierdut pe cineva apropiat. In familia divei este doliu, iar mesajul ei i-a intristat pe mulți dintre cei care au cunoscut persoana care a plecat…

- Nimeni nu mai știe cum mai e viața amoroasa a Biancai Dragușanu, asta pentru ca vedeta ba e cu Gabi Badalau, ba nu mai e. De data aceasta intr-o emisiune TV vedeta a dat de ințeles ca s-au desparțit și a vorbit despre cum ar trebui sa arate viitorul ei soț.

- Bianca Dragușanu (39 de ani) a vorbit recent depre barbații celebri care i-au facut, de-a lungul timpului, avansuri. Invitata in emisiunea “Teo Show”, Bianca i-a dezvaluit lui Teo Trandafir ca printre cei care au curtat-o, se numara fostul președinte al clubului Dinamo, Cristi Borcea. Deși nu i-a rostit…

- Bianca Dragușanu a venit insoțita de medicul ei estetician la Theo Show. Ea a spus adevarul despre cate operații estetice are. Vedeta și-a numarat intervențiile estetice in direct. Bianca Dragușanu și medicul ei estetician Alexandra Filip și au vorbit despre operațiile estetice pe care le are vedeta,…

- In urma cu cateva zile, Bianca Dragușanu le spunea fanilor ei ca fiica sa are oarece probleme de sanatate și ca așteapta cu nerabdare verdictul medicilor in ceea ce o privește. Ce a pațit fata Biancai Dragușanu, de fapt De data aceasata insa, Bianca Dragușanu a spus ca lucrurile nu sunt atat de grave…

- Scandalul dintre Alex Bodi și Bianca Dragușanu este pe departe de a se incheia prea curand! Celebrul afacerist a izbucnit la adresa fostei sale soții și a avut o reacție de-a dreptul furibunda. Fara sa stea prea mult pe ganduri, milionarul a pus-o la zid pe celebra blonda a showbiz-ului romanesc și…

- Bianca Dragușanu a oferit primele declarații la Xtra Night Show, dupa marea impacare cu Gabi Badalau, de ieri seara, la o zi de la anunțul desparțirii. Vedeta il numește deja viitorul soț și se pare ca lucrurile continua sa evolueze intre ei.

- Relația complicata a Biancai Dragușanu cu Gabi Badalau ia amploare, iar acum Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, e implicata. Se pare ca dupa desparțirea de o zi de Bianca Dragușanu, Gabi Badalau i-a dat mesaj Iuliei. Bianca Dragușanu a aflat! Stați sa vedeți ce a urmat.