Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproximativ 3 ore de audieri, Bianca Dragușanu a ieșit de la Parchet. Blondina a dat declarații cu privire la plangerea pe care a facut-o impotriva fostului ei soț, Alex Bodi. Diva spune ca este traumatizata și se teme pentru viața ei.

- De la rivale la prietene și apoi iar rivale, Bianca Dragușanu și Iulia Salagean au o relație care a suferit multe schimbari de-a lungul timpului. Dupa interviul dat de fosta lui Alex Bodi la Xtra Night Show, pe Antena Stars, nu ramane nicio indoiala ca intre cele doua s-a rupt ceva și nu are legatra…

- Iulia, prima soție a lui Alex Bodi, a oferi primul interviu, in exlusivitate la Xtra Night Show, dupa tot scandlaul izbucnit intre fostul sau partener și Bianca Dragușanu. Cele doua foste prietene sunt acum la cuțite, mai ales dupa declarațiile incendiare oferite de Iulia.

- Alex Bodi a vorbit in exclusivitate pentru SpyNews.ro despre chemarea fostei sale soții, Bianca Dragușanu, sa dea declarații in fața procurorilor DIICOT. Blondina a fost citata ca martor in dosarul in care afaceristul este acuzat de trafic de persoane, prostituție și constituirea unui grup infracțional.

- Alex Bodi i-a dat replica Biancai Dragușanu, dupa ce aceasta a facut publice zilele trecute fotografii in care aparea tumefiata. Blondina il facea vinovat pe fostul ei soț. Acum, afaceristul vine cu varianta sa de adevar. Ce spune acesta? Alex Bodi, reacție la acuzele Biancai Zilele trecute, Bianca…

- Bianca Dragușanu a venit in platoul Xtra Night Show și a facut o serie de dezvaluiri privind imaginile pe care le-a publicat, in care avea fața tumefiata. Blondina susține ca a decis sa faca acest lucru pentru a impiedica un eventual șantaj, deși a incercat sa le țina ascunse timp de doi ani și jumatate.…