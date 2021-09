Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Ferariu este cea de-a șasea pretendenta la postul de asistenta a emisiunii Acces Direct. Tanara are doar 18 ani, proaspat impliniți, insa iși dorește sa debuteze inca de acum in televizune. Pana la aceasta varsta, Roxana are multe reușite.

- De-a lungul saptamanii, cinci fete au avut apariții spectaculoase in platoul Acces Direct, declarandu-se cele mai potrivite pentru a ocupa postul de asistenta a emisiunii. De data aceasta, cea care a acaparat privirile tuturor a fost Cora Paun, o tanara care a caștigat Top Model Romania anul acesta.…

- Tot mai multe tinere se intrec pentru a ocupa postul de asistenta a emisiunii Acces Direct, insa numai telespectatorii pot decide acest lucru, votand preferata lor pe paginile de socializare oficiale ale emisiunii Acces Direct. Iata cine este cea de-a patra tanara propusa pentru acest post, Georgiana…

- Noul sezon al emisiunii Acces Direct a venit cu noi schimbari, ceea ce inseamna și o noua asistenta in platou. De data aceasta, Alice Marica a fost prezenta in platoul Acces Direct, marturisind ca ea este cea mai potrivita tanara pentru a ocupa acest post. Iata cine este, de fapt, Alice Marica, tanara…

- Mirela Vaida a anunțat in prima ediție a noului sezon ca Acces Direct iși cauta o noua asistenta Tv. Vestea buna este ca telespectatorii vor putea alege, dintre aspirantele la post, care le place cel mai mult. Cine este noua aspiranta la postul din televiziune.

- Prezentatoarea emisiunii Acces Direct, Mirela Vaida, a revenit cu forțe proaspete pe micile ecrane, insa, de data aceasta, de la o alta ora și intr-un platou cu totul diferit. Mirela Vaida va da intalnire in fiecare zi, de luni pana vineri, la Antena 1, cu jumatate de ora mai devreme, de la 16:30. Iata…

- Surpriza uriașa pentru fanii Mirelei Vaida și a asistentei TV de la Acces Direct, Cosmina Adam. Frumoasa prezentatoare a dezvaluit cand va fi lansata piesa lor, iar bruneta s-a aratat și mai „darnica” in informații, dezvaluindu-le telespectatorilor și numele piesei. V-am trezit curiozitatea? Atunci…

- Ion Țiriac are planuri mari! Afaceristul a dezvaluit ce iși dorește sa construiasca langa București, luand prin surprindere pe toata lumea. Ajuns la varsta de 82 de ani, acesta vrea sa aiba parte de mult mai multe achiziții de succes și proiecte ce aduc o mare valoare Romaniei. Ce iși dorește Ion Țiriac…