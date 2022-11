Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Bazaliu a devenit super vedeta Romaniei, iar jucatoarea noastra a recunoscut ca a fost asaltata cu mesaje, dupa golul fabulos marcat in poarta Spaniei. Sportiva noastra a ținut sa le mulțumeasca fanilor pentru mesaje. „Am auzit ca reușita mea face inconjurul lumii, este foarte tare! Cel mai tare…

- Romania a invins-o pe Spania, 28-27, in primul meci din grupa principala II a Campionatului European de handbal feminin dupa un gol extraordinar reușit de Bianca Bazaliu in ultimele secunde ale confruntarii. In continuare, 4 detalii observate din Skpoje, de la Centrul Sportiv Boris Trajkovski, in timpul…

- Romania a invins-o pe Spania, 28-27, in primul meci din grupa principala II a Campionatului European de handbal feminin, grație unui gol marcat de Bianca Bazaliu la ultima faza, spre dezamagirea antrenorului ibericelor. Dupa meci, Jose Ignacio Prades, selecționerul Spaniei, a comentat infrangerea ibericelor.…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a obținut o victorie superba, vineri seara, impotriva Spaniei, scor 28-27 (12-11), in grupele principale de la EHF EURO 2022. Golul care a adus cele doua puncte in tabara noastra a fost marcat de catre Bianca Bazaliu la ultima faza a meciului, cu o aruncare ca…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat in grupele principale ale Campionatului European – EHF EURO 2022 din Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru. Tricolorele au invins reprezentativa Macedoniei de Nord, miercuri, cu scorul de 31-23 (13-12), in Arena SC Boris Trajkovski din Skopje,…

- Cristiano Ronaldo a fost vizibil afectat de infrangerea Portugaliei cu Spania, 0-1, din Liga Națiunilor. Portugalia, caștigatoarea ediției inaugurale din Liga Națiunilor, a pierdut dramatic, pe teren propriu cu Spania, dupa un gol in minutul 88, spre nemulțumirea lui Cristiano Ronaldo. FOTO. ...

- Șase handbaliste din echipa de senioare a CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud au fost selecționate pentru a face parte din echipa naționala a Romaniei de handbal feminin. Lotul va avea primul „examen” la „Trofeul Carpați”. Competiția cu un istoric impresionant va fi organizata la Bistrița, in premiera, iar…

- Bernadette Szocs a fost invinsa de austriaca Sofia Polcanova cu scorul de 4-2 (11-6, 4-11, 11-8, 11-6, 6-11, 11-5), vineri, in sferturile de finala ale Campionatelor Europene individuale de tenis de masa de la Munchen. Cele doua au obtinut titlul european in proba feminina de dublu, dupa victoria in…