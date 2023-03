Bianca Andreescu a muncit mai bine de trei ore pentru a elimina-o pe Sakkari de la Miami

Stiri pe aceeasi tema

- ​Perechea formata din Irina Begu și Anhelina Kalinina s-a calificat in optimile probei de dublu din cadrul turneului de categorie „WTA 1000” de la Miami. Irina și colega ei ucraineanca au trecut de japonezele Ena Shibahara/Shuko Aoyama, scor 3-6, 6-1, 10-6. Meciul a durat o ora și 18 minute. In optimi,…

- Sorana Cirstea a invins-o pe Caroline Garcia, scor 6-2, 6-3 și s-a calificat in turul 3 al turneului WTA 1000 de la Miami. A fost a doua victorie in numai o saptamana a sportivei noastre contra franțuzoaicei de pe locul 4 in lume. Sorana a inceput fulminant partida de la Miami și s-a distanțat la 5-0…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, vineri, dupa ce a intrecut-o pe a patra jucatoare a lumii, Caroline Garcia, cu 6-2, 6-3.

- Sorana Cirstea, locul 74 WTA, s-a calificat, vineri, in 16-imile de finala ale turneului de categorie WTA 1000 de la Miami, trecand in turul doi de favorita 5, sportiva franceza Caroline Garcia (4 WTA).Cirstea s-a impus cu scorul de 6-2, 6-3, intr-o ora si 17 minute, conform News.ro. Fii la…

- Bianca Andreescu, jucatoarea canadiana de origine romana, s-a calificat, vineri, in 16-imile turneului de la Miami, dupa ce a dispus de grecoaica Maria Sakkari in trei seturi. Bianca Andreescu (22 de ani, nr 31 WTA) a dispus in trei seturi de favorita numarul 7 a turneului Miami Open, grecoaica Maria…

- Bianca Andreescu a obținut calificarea in turul al treilea al turneului WTA 1000 de la Miami, dupa ce s-a impus in trei seturi in fața favoritei numarul șapte, Maria Sakkari, scor 5-7, 6-3, 6-4.

- Jucatoarea de tenis canadiana de origine romana, Bianca Andreescu a invins-o miercuri in primul tur de la Miami Open pe sportiva britanica de origine romana Emma Raducanu. Intr-un meci care a durat 2 ore si 33 de minute, Bianca Andreescu (22 de ani, nr 31 WTA) a dispus in trei seturi de Emma Raducanu…

- ​Organizatorii de la Miami Open au efectuat tragerea la sorți a tabloului de concurs, iar Sorana Cirstea, Irina Begu și Ana Bogdan și-au aflat adversarele din primul tur al competiției de categorie „WTA 1000”. Cirstea (74 WTA) o va intalni in runda inaugurala pe Fernanda Contreras Gomez (179 WTA, beneficiara…