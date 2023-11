Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea unei gradinite din Germania a provocat intense reactii negative dupa ce a sugerat ca ar putea renunta la numele de "Anne Frank", scrie Rador Radio Romnia.Criticii afirma ca decizia transmite un semnal gresit intr-o perioada in care manifestarile antisemite iau amploare in Europa, pe fondul…

- Supele și ciorbele sunt preferate de mare parte din romani, cel mai adesea ele fiind consumate la masa de pranz. Acest tip de mancare ne amintește cu drag de bucataria bunicii si de mirosul din copilarie. Și, cu siguranța, printre cele preferate se numara și ciorba de fasole. Iata ingredientul secret…

- Jurnalist: Am venit aici, la Radauți, ca s-o cunosc și sa iau rețeta originala a faimoasei ciorbe radauțene, direct de la sursa.Inventatoarea ciorbei radauțene: Pentru ciorba radauțeana avem nevoie de piept de pui, dar cu os. Sa fie supa concentrata, buna, legume, ardei, țelina, morcov, ceapa, patrunjel.…

- Vrei sa iți imbunatațești memoria și sa previi problemele generate de inaintarea in varsta? Integreaza și tu in alimentație acest produs, consumat des de japonezi, pentru a se bucura de performanțe importante la nivelul funcțiilor cognitive. Ce au descoperit asiaticii intr-un nou studiu. Substanța care…

- Gospodinele trebuie sa știe cand se pune conservantul in dulceața. Acest pas este unul foarte important și face diferența intre o dulceața care ține doar cateva luni și una care poate fi servita și peste un an! Doar așa te asiguri ca gemul tau nu va face floare. Cand se pune conservantul in dulceața…

- Iata ce trebuie sa pui in varza calita ca sa aiba un gust unic! Rețeta veche de 50 de ani, readusa la viața acum. Doar calugarii de la manastire o mai folosesc și in ziua de azi. Ce sa pui in varza calita ca sa aiba un gust unic Varza este un aliment de baza pentru romani. Acest preparat este unul delicios,…

- Salata de vinete este unul dintre cele mai apreciate aperitive de la noi din țara. Se poate consuma cu maioneza sau simpa, cu ceapa și ulei. Pentru a-i schimba complet gustul, unii bucatari recomanda sa inlocuiți maioneza cu un alt produs. Iata ce sa pui in salata de vinete in loc de maioneza. Ingredientul…

- In aceasta perioada, gospodinele se pregatesc pentru sezonul rece și pun muraturi la borcan. Acestea sunt nelipsite din camara romanilor, mai ales ca merg consumate alaturi de tocanițe sau carne la gratar. Pentru ca ele sa iasa gustoase și delicioase, iata care este secretul celor mai bune muraturi…