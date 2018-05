Stiri pe aceeasi tema

- Beyonce tocmai a devenit prima femeie de culoare care e headliner la un festival de amploare și a facut istorie in concertul de la Coachela. Fanii ei au incercat sa surprinda cat de bine au putut momentele simbolice ale concertului, insa artista nu prea e mulțumita de fotografii. Artista chiar i-a indemnat…

- Imagini cu Beyonce pe scena Festivalului Coachella. Dupa ce anul trecut și-a anulat participarea in 2017 din cauza sarcinii, Beyonce a fost cap de afiș al ediției din 2018 a festivalului Coachella din California, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale lumii. Vezi galeria foto + 4 +…

- Dupa ce si-a anulat participarea in 2017 din cauza sarcinii avansate, Beyonce este anul acesta cap de afis al reputatului Festival Coachella din California, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale lumii, care anul acesta propune ritmuri alerte latino si mai putin rock, relateaza vineri…

- Weekend-ul urmator incepe Coachella, unul dintre cele mai mari festivaluri din America și aceasta ediție este ocazia perfecta pentru Beyonce sa arate ce poate. Daca anul trecut nu a putut participa din cauza sarcinii, doctorii spunand ca Beyonce are nevoie de o perioada de relaxare pentru gemeni, ei…

- Atat Jay-Z cat și Beyonce iubesc sa-și țina fanii in suspans pe rețelele de socializare. Dupa ani de speculații cum ca cei doi ar pregati un turneu impreuna, șansele fac ca visul milioanelor de fani sa se indeplineasca. Beyonce a adaugat un eveniment pe Facebook cu titlul “Beyonce & Jay-Z- On the tour…

- Premiile Oscar, cele mai prestigioase distinctii decernate de industria cinematografica americana, celebreaza duminica seara cea de-a 90-a aniversare a lor. Incepand din 1929, acest eveniment plin de stralucire a captat imaginatia pasionatilor de filme din lumea intreaga, informeaza Reuters. Cea…