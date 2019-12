Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila a fost intrebata, joi, in conferinta de presa de la Parlament, despre vila de la Predeal, dupa ce in spatiul public au aparut imagini care ar arata ca nu este in constructie, asa cum precizase candidata PSD. "Ați fost intrebata despre vila din Predeal și ați spus ca…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a fost intrebata, in cadrul conferinței de presa susținuta joi seara, care este Teorema lui Pitagora. "Am spus ca nu voi mai raspunde la asemenea intrebari, ne vom concentra pe probleme politice. Dar pentru ca iar o sa se spuna ca nu știu,…

- Fotbalistul echipei nationale, Nicolae Stanciu, a declarat, luni seara, dupa infrangerea cu Spania (scor 5-0), ca Romania este in lumea a treia a fotbalului avand in vedere ca a incheiat pe locul patru Grupa F a preliminariilor EURO 2020. "E foarte dificil, nu-mi gasesc cuvintele. Indiferent…

- Întrebata daca Ana Birchall va fi exclusa din PSD, tinând cont de faptul ca aceasta a avut o linie diferita de a partidului cât a fost ministru al Justitiei, Viorica Dancila a raspuns ca subiectul va fi dezbatut saptamâna

- Un barbat a fost adaugat accidental pe un grup in care se vorbea despre o sarcina. Membri familiei erau la curent cu ce se intampla in fiecare moment, iar reacția barbatului necunoscut i-a șocat pe toți.

- Va amintiti de cuplul care in urma cu cativa ani soca Romania? Preotul englez si tanarul roman sustineau atunci ca se iubesc si chiar s-au si casatorit. Ei bine, lucrurile s-au schimbat intre timp.

- William Clyde Gibson este unul dintre cei mai cunoscuti criminali în serie. Însa faptele sale, de o violenta iesita din comun, palesc ca însemnatate în fata a trei cuvinte pe care acesta le-a spus dupa ce a fost

- Exista oameni care pur și simplu refuza sa imbatraneasca. Și chiar fac performanța, la varsta a patra. Participa la competiții sportive și apariția lor in mijlocul concurenților e de fiecare data intampinata cu o mulțime de aplauze și chiar cu premii.