- "Black Adam", o aventura de benzi desenate cu Dwayne Johnson in rol principal, se mentine pe primul loc in box office-ul nord-american pentru al treilea weekend consecutiv, cu vanzari de bilete de 18,5 milioane de dolari, potrivit Variety.

- Cantareata britanica Adele, recompensata de-a lungul anilor cu numeroase premii importante, inclusiv cu Grammy si Brit Awards, doreste sa studieze pentru a obtine o diploma universitara in literatura engleza dupa ce isi va incheia seria de concerte pe care le are programate in Las Vegas, informeaza…

- Peste 220 de zboruri au avut intarzieri la aterizare sau la decolare, in ultima saptamana, iar pentru 70% dintre acestea, companiile aeriene au raportat drept cauza rotația aeronavelor sau lipsa echipajului.

- Miniștrii PNL ocupa in luna septembrie, potrivit unui studiu, locul intai cu cele mai multe mențiuni in presa scrisa, online, radio și TV, urmata de echipa de miniștrii PSD și UDMR. Fostul ministru al Educației Sorin Cimpeanu a fost cel mai mediatizat ministru al cabinetului Ciuca.

- Bursa din Turcia conduce detasat topul creșterilor din primele noua luni ale anului, cu un plus de 74,3%, urmata de Cipru cu plus 9,4% si Singapore cu minus 0,24%. Romania se afla la jumatatea clasamentului.

- Litoralul romanesc conduce in topul destinatiilor de care turistii au fost dezamagiti vara aceasta, la polul opus situandu-se Maramures, Bucovina si Transilvania, ca fiind cele mai primitoare zone ale Romaniei, potrivit unui sondaj realizat de o platforma hoteliera online.

- "In intervalul 8-14 septembrie, pe Aeroportul "Henri Coanda", 638 zboruri (aterizari si decolari) au inregistrat intarzieri mai mari de 30 minute, cu 73 mai putine fata de saptamana anterioara", a transmis, joi, CNAB, intr-un comunicat de presa. Sursa citata a precizat ca aproape jumatate dintre curse,…

- Suceveanul Andrei Ostrovanu, unul dintre cei mai bine cotați luptatori de kick-boxing din țara noastra, va reveni din nou in ring pe data de 10 septembrie.Sportivul in varsta de 29 de ani se afla pe afișul unei gale importante din capitala Azerbaidjanului, Baku, urmand sa aiba un adversar foarte ...