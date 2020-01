Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 s-au sesizat din oficiu si fac cercetari penale in cazul celui de-al doilea pacient care ar fi fost ars in sala de operatie de la Spitalul Floreasca.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a anuntat miercuri ca a deschis un al doilea dosar penal in cazul unui alt pacient care a fost operat in luna martie 2019 la Spitalul Floreasca si care ar fi suferit...

- Procurorii de la Parchetul Judecatoriei Sector 1 s-au sesizat din oficiu și au deschis dosar penal in cazul celui de-al doilea pacient ars, in luna martie 2019, pe masa de operație la Spitalul...

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a anuntat miercuri ca a deschis un al doilea dosar penal in cazul unui alt pacient care a fost operat in luna martie 2019 la Spitalul Floreasca si care ar fi suferit arsuri in timpul interventiei chirurgicale. ‘La data de 08.01.2020, pe rolul Parchetului…

- Politia Capitalei s-a autosesizat si a demarat o serie de verificari dupa ce Victor Costache, ministrul Sanatatii, a declarat ca un alt pacient ar fi fost ars in urma unei interventii chirurgicale la Spitalul Floreasca din Bucuresti.

- O femeie a ars ca o torța pe masa de operație și Spitalul de Urgența Floreasca nu a anunțat nici Ministerul Sanatații, nici Direcția de Sanatate Publica. S-a intamplat pe 22 decembrie, dar cazul a fost dezvaluit de deputatul Emanuel Ungureanu, pe 28 decembrie. Medicul Mircea Beuran, care a operat-o…

- Medicul Mircea Beuran, cel care a finalizat intervenția chirurgicala in cazul femeii care a luat foc in sala de operație, afirma ca pacienta „nu a rezistat biologic ca sa poata sa depașeasca tot efortul medical care s-a facut”. „In intervalul 19.50-20.00, am primit acest semnal ca pacienta a decedat.…

- Doctorul Mircea Beuran, cel care a finalizat operația femeiicare a fost arsa pe masa de operație din Spitalul Floreasca, spune ca a maiavut un caz de pacient cu arsuri. Intr-o intervenție telefonica la Digi 24, medicul MirceaBeuran a explicat ca sunt cunoscute cazuri de combustie pe masa de operație…