BestJobs: Piaţa recrutării de freelanceri din România va creşte cu peste 40% în 2021 “De la izbucnirea pandemiei, tot mai multi angajati romani au inceput sa ia in calcul posibilitatea de a deveni freelanceri si a lucra pe proiecte punctuale. Aproximativ 21% dintre respondentii la un sondaj desfasurat de BestJobs in perioada martie-aprilie 2021 spun ca sunt tentati sa faca trecerea de la un job full-time intr-o singura companie la joburi in sistem freelancing”, se arata intr-o analiza realizata de site-ul de recrutare. In acelasi timp, aproape 60% dintre angajati spun ca au suficient timp si sunt interesati sa preia proiecte de tip freelance in afara jobului actual pentru a-si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

