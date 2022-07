Stiri pe aceeasi tema

- Rezerva a lui Maignan, Ciprian Tatarușanu (36 de ani )ar putea fi retrogradat pe locul 3 pe post in sezonul viitor și ia in calcul o desparțire de AC Milan. Monza s-ar interesa de serviciile sale. Se anunța o vara fierbinte pentru romanii din Italia. Dupa Razvan Marin, Vlad Chiricheș, Valentin Mihaila,…

- Luis Suarez (35 de ani) s-a desparțit de Atletico Madrid la finalul sezonului recent incheiat și ar dori sa joace pentru Juventus, anunța Gazzetta dello Sport. Liber de contract, jurnaliștii italieni spun ca atacantul s-ar fi autopropus la „Batrana Doamna”, la doi ani dupa ce a ratat transferul la echipa…

- Vlad Chiricheș (32 de ani), capitanul naționalei Romaniei, ar putea pleca de la Sassuolo in aceasta perioada de transferuri. Fundașul central este dorit de o alta echipa din Serie A, nou-promovata Monza, echipa patronata de Silvio Berlusconi, potrivit Gazzetta dello Sport. ...

- Echipa lui Silvio Berlusconi și Galliani, Monza, a urcat in 4 sezoane din liga a treia in elita Italiei. Pregatita de fostul milanist Stroppa, a caștigat și returul finalei barajului cu Pisa (4-3). Silvio Berlusconi și Adriano Galliani se intorc in Serie A. Celebrul cuplu care a scris istorie la Milan,…

- Formatia Pisa, la care joaca George Puscas si Marius Marin, a ratat, duminica, sansa de a promova in Serie A, pierzand finala play-off-ului cu Monza, echipa care il are patron pe Silvio Berlusconi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- PSG nu renunța la Kylian Mbappe. Atacantul de 23 de ani este aproape de a semna cu Real Madrid, clubul la care a dorit sa joace inca din copilarie. Cu toate acestea, șeicii de la campioana Franței nu vor sa abandoneze lupta prea ușor, deș mai sunt doar 6 saptamani pana cand jucatorul va deveni […] The…

- Divock Origi (27 de ani), atacantul lui Liverpool, a intrat in vizorul lui AC Milan, liderul din Serie A, pentru un transfer in vara acestui an. Potrivit jurnalistului italian Gianluca Di Marzio, „rossonerii” au trimis deja o notificare catre Liverpool, prin care au anunțat ca negociaza cu atacantul…

- Managerul de active Investcorp, cu sediul in Bahrain, a intrat in discuții exclusive pentru a cumpara clubul AC Milan din Serie A, au declarat surse. Asta ar fi prima preluare a unei echipe italiene de top de catre investitori din Orientul Mijlociu, scrie Reuters. O sursa apropiata discuțiilor a declarat…