- Producatorul de avioane a dorit sa livreze Federației Ruse peste 1.500 de aeronave in urmatorii 20 de ani, dar aceste planuri nu vor fi implementate din cauza razboiului din Ucraina și a sancțiunilor occidentale, scrie agenția americana Bloomberg, marți, 19 iulie.Vicepreședintele de marketing…

- Pe fondul conflictului intern privind statutul criptomonedelor in țara, președintele rus Vladimir Putin a semnat vineri, 15 iulie, un nou proiect de lege prin care se interzice "utilizarea activelor digitale, cum ar fi criptomonedele și NFT, pentru a plati bunuri și servicii”.Noua lege cere,…

- Companiei furnizoare de energie EDF, care este copleșita de datorii, va fi naționalizata de statul frncez, a anuntat miercuri, 6 iulie, prim-ministrul Elisabeth Borne.”Va confirm astazi ca statul intentioneaza sa controleze 100% din capitalul EDF”, a spus Borne intr-un discurs sustinut in…

- Construcția gazoductului IGB intre Grecia și Bulgaria in valoare de 220 de milioane de euro a fost finalizata și va fi conectat la sistemul unificat al gazoductului Trans-Adriatic (TAP).Funcționarea instalației este programata sa inceapa luna aceasta. Lansarea va oferi Bulgariei o cale de…

- Guvernul ia in calcul ca in aceasta iarna, in functie de evolutia regionala legata de razboiului din Ucraina si efectele sanctiunilor aplicate Rusiei, sa impuna o reationalizare a consumului de gaze, pentru companii, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro, populatia nefiind afectata de o…

- Comisia Europeana a adoptat vineri, 1 iulie, o decizie care permite statelor membre sa renunte temporar la taxele vamale si la TVA pentru importul din tari terte de alimente, paturi, corturi, generatoare electrice si alte echipamente care contribuie la salvarea de vieti destinate ucrainenilor afectati…

- Michelin intentioneaza sa predea activitatile sale rusesti unei noi entitati aflate sub conducere locala, pana la sfarsitul anului, iar compania concurenta Nokian Tyres a anuntat ca va parasi Rusia, acestia fiind primii producatori de anvelope occidentali care renunta sa mai faca afaceri in aceasta…

- Guvernul elvețian a anunțat ca se pregatește pentru o posibila penurie „severa" de electricitate si gaze naturale, motiv pentru care a decis inființarea unui grup de intervenție in caz de criza in sectorul gazelor și un sistem de monitorizare pentru detectarea timpurie a unei penurii iminente de…