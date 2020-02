Stiri pe aceeasi tema

- Adam Silver, conducatorul NBA, a anuntat ca asociatia va inregistra pierderi de sute de milioane de dolari in China, ca urmare a controverselor legate de un mesaj al lui Daryl Morey (Houston Rockets) de sustinere a protestatarilor din Hong Kong, potrivit news.ro.Intrebat cat de mari crede…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, o schema de sprijin public prin care Romania va acorda 53 de milioane de euro pentru statii de reincarcare a vehiculelor cu emisii scazute, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar. Potrivit Comisiei Europene, masura planificata de Romania…

- Romanca venita sambata noapte din China a fost preluata de la aeroport de medici și dusa la Institutul „Matei Balș” din Capitala, unde va sta in carantina pentru a afla daca are sau nu coronavirus. Deși nu prezinta simptome specifice virusului, femeia a fost testata.„Este o femeie venita din…

- Proprietarul unui caine a fost atat de recunoscutator universitații care i-a salvat cainele bolnav incat a recompensat-o cu o reclama de 6 milioane de euro care va fi difuzata in timpul SuperBowl, informeaza The Independent, citeaza digi24.ro.

- Cursuri reluate la cele doua scoli si patru gradinite din capitala Cursurile vor fi reluate luni la cele doua scoli si patru gradinite din Bucuresti, închise, în ultimele zile, tot din cauza unor operatiuni de igienizare. Cea mai grava situatie a fost la Scoala 133 din sectorul…

- Pentru a impiedica raspandirea coronavirusului in alte zone de pe glob, guvernul chinez ia masuri extreme precum izolarea a 56 de milioane de oameni, prin largirea cordonului sanitar, relateaza AFP, citata de...

- Scoala Generala 133 din Capitala a fost evacuata marti dupa ce mai multi elevi de clasa a VIII-a au acuzat un disconfort respirator, in urma procedurilor de igienizare efectuate in unitatea de invatamant, 15 copii fiind in acest moment in evaluare medicala. "Masura de a nu permite accesul elevilor sau…

- Politistii efectueaza, duminica dimineata, 21 de perchezitii, in patru judete si in Capitala, fiind vizate persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infractiuni de evaziune...