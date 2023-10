Stiri pe aceeasi tema

- Germania a luat decizia inchiderii mai multor Institute culturale Goethe, invocand motive financiare si geopolitice, vineri. Mai multe țari sunt afectate de aceasta decizie, iar anunțul inchiderii a trei sedii din Franta a provocat o puternica emotie, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Tarile membre UE au respins luni o noua inasprire a normelor depoluare pentru gazele de esapament ale automobilelor particulare, estimand ca acest lucru risca sa franeze investitiile constructorilor in vehiculele electrice, informeaza AFP. Incepand din 1992, Uniunea Europeana a inasprit progresiv limitele…

- Grecia va oferi o saptamana de vacanța gratuita in Rodos acelor turiști care au fost nevoiți sa-și intrerupa șederea pe insula din cauza incendiilor devastatoare, a anunțat miercuri prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, anunța presa elena. Mii de turiști au fost evacuați din stațiunile locale, deoarece…

- ”Alstom, lider global in mobilitatea inteligenta si sustenabila, si Akiem, companie europeana de leasing pentru material rulant, au semnat un contract-cadru pentru 100 de locomotive Traxx Universal multisistem (MS3). Partea ferma a comenzii include 65 de locomotive. Valoarea totala a acordului cadru…

- Saisprezece dintre cele 27 de tari ale UE au declarat ca vor participa la Fondul fiduciar pentru Ucraina al Bancii Europene de Investitii (BEI), care va oferi granturi si imprumuturi, precum si garantii bancilor si intreprinderilor ucrainene. Franta si Italia sunt in frunte, cu contributii in valoare…

- Inghițindu-și dezamagirea fața de lipsa unui calendar de aderare la NATO, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri (12 iulie) ca rezultatele summitului de la Vilnius au fost in general bune și a salutat o serie de anunțuri privind noile ajutoare militare din partea aliaților, potrivit…

- Garanțiile de securitate pentru Ucraina pe care, conform cancelarului german Olaf Scholz, urmeaza sa le stabileasca Grupul G7, risca sa genereze probleme pentru Rusia, a avertizat miercuri Kremlinul. ”Prin formularea de garantii de securitate destinate Ucrainei, aceste tari aduc atingere securitatii…

- Guvernul Germaniei nu este de acord cu posibilitatea integrarii automate a Ucrainei in NATO nici macar dupa incheierea razboiului izbucnit prin invazia militara rusa, afirma oficiali de la Berlin, sub protectia anonimatului. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, insista, in pofida avertismentelor…