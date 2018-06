Stiri pe aceeasi tema

- Seful administrativului resitean a facut lobby pentru resedinta judetului, marti, in Capitala, la Conferința Orașe Durabile, unde principalele teme de discutie au fost mobilitatea urbana a viitorului și infrastructura urbana. Actiunea ar putea avea efectul scontat de primar, cu atat mai mult cu cat…

- Economia Romaniei a crescut, in primul trimestru din 2018, cu 4%, pe serie bruta, si cu 4,2% pe serie ajustata sezonier, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, arata primele estimari publicate marti, 15 mai, de Institutul National de Statistica (INS). Produsul intern brut in trimestrul I 2018 s-a…

- Economia Romaniei ar urma sa inregistreze anul acesta o crestere de 4,6%, pentru ca anul urmator avansul economiei sa se reduca usor la 4,2%, potrivit celor mai recente prognoze publicate miercuri de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).

- Doar 41% dintre cumparatorii romani au facut vreodata o plangere in ceea ce priveste serviciile sau produsele companiilor cu care au interactionat, dar aceasta nu inseamna ca restul de 59% dintre romani au fost multumiti de fiecare data, arata un studiu efectuat de compania de cercetare de piata…

- RAT Brașov vrea sa achiziționeze 105 autobuze, printr-un credit de 114 milioane lei acordat de Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare, in baza unui contract semnat in 15 decembrie 2017. Astfel, compania a lansat in luna februarie licitația privind achiziția celor 105 autobuze, iar peste 30 de…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Uniunea Europeana vor mari de trei ori suma finanțarii, pentru a sprijini dezvoltarea intreprinderilor mici și mijlocii din Moldova, Georgia și Ucraina, pina la 1,15 miliarde de euro. Acest lucru este menționat in comunicatul Bancii Europene pentru…

- UniCredit Bank lanseaza Creditul verde, credit ipotecar pentru achizitia imobilelor cu eficienta energetica ridicata, destinat achizitiei de locuinte construite dupa 1 ianuarie 2000 si care detin certificate de eficienta energetica de tip A sau B+, informeaza banca. „Noua solutie de creditare…

