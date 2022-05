Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a inrautatit estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2022 si in 2023, dupa o redresare de 5,9% in 2021, determinata in principal de consumul privat solid, se arata intr-un raport publicat marti de institutia financiara internationala.Economia…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) estimeaza creșteri mai mici pentru economia Romaniei pentru 2022 și 2022, scrie Agerpres.ro. Dupa un avans de 5,9% in 2021, Romania ar urma sa inregistreze in acest an o creștere de 2,5% și de 3% anul viitor. Estimarile anterioare erau pentru…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a inrautatit estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2022 si in 2023, dupa o redresare de 5,9% in 2021, determinata in principal de consumul privat solid, se arata intr-un raport publicat de institutia financiara internationala.Economia…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a inrautatit estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2022 si in 2023, dupa o redresare de 5,9% in 2021, determinata in principal de consumul privat solid, se arata intr-un raport al institutiei, potrivit Agerpres.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a inrautatit estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2022 si in 2023, dupa o redresare de 5,9% in 2021, determinata in principal de consumul privat solid, se arata intr-un raport publicat marti de institutia financiara internationala.

- Economia Romaniei va inregistra un avans modest, de 1,9%, in 2022, iar riscurile rezultate de pe urma crizei din Ucraina sunt ridicate, sustine Banca Mondiala, intr-un raport publicat duminica. In plus, deficitul fiscal va ramane unul ridicat, la aproximativ 6,6% din PIB, in pofida unor masuri de consolidare.…

- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a declarat ca, in ce privește prețurile, putem spune ca greul a trecut, dar asta doar cu o condiție: sa nu apara elemente noi in criza internaționala. „Cred ca mai degraba ne putem aștepta sa avem o temperare a infației. Daca vom…

- Președintele PNL neaga un posibil acord cu Fondul Monetar Internațional și susține ca partidul sau a dovedit deja ca poate obține finanțare „in cele mai grele condiții”. „Am vazut ca sunt discutii, nu stiu exact, ideea este ca ceea ce pot sa le spun romanilor este ca, atata timp cat PNL va fi la guvernare,…