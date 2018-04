Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, ofera o reactie in scandalul generat intre Guvernul si presedinte in Romania, Pe pagina oficiala a de Facebook a premierului, acesta precizeaza ca Viorica Dancila si-a exprimat speranta ca ambasada Romaniei va putea fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim cat…

- Premierul si presedintele Camerei Deputatilor, Viorica Dancila si Liviu Dragnea, au fost primiti, joi, de presedintele Statului Israel, Reuven Rivlin, care a salutat decizia privind accelerarea consultarilor interne cu privire la relocarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi miercuri prezent in Isreal, au precizat surse politice pentru „Adevarul“, acesta fiind invitat de premierul acestei tari, Benjamin Netanyahu. Tot in Israel se afla in aceste zile, intr-o vizita oficiala, si prim-ministrul Viorica Dancila, politician care a recunoscut…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a afirmat ca Liviu Dragnea si Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și ca spera ca discuțiile sa fie ”fructuoase”, scrie Agerpres. Guvernul a confirmat marți seara ca Dancila va merge…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a afirmat ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. ''El merge in Israel (n.r. - presedintele…

- Fostul presedinte Traian Basescu comenteaza in termeni duri scandalul referitor la mutarea Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim si declaratiile liderului PSD Liviu Dragnea pe acest subiect, afirmand ca “un neispravit din Teleorman a facut praf si pulbere 60 de ani de diplomatie consistenta…

- Premierul român Viorica Dancila a prezentat Guvernului un proiect de rezolutie în vederea mutarii Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar ministrii urmeaza sa se pronunte asupra textului, în urma unei vizite la

- Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, numit consilier onorific al premierului Viorica Dancila, sustine, intr-un interviu pentru „Adevarul“, ca are o relatie apropiata cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, dar ca nu-i cunoaste pe consultantii evrei ai lui Liviu…