Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au manifestat, sambata, in mai multe orase israeliene impotriva controversatei reforme a sistemului judiciar dorita de guvernul premierului Benjamin Netanyahu, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Mii de persoane au manifestat sambata in mai multe orase israeliene impotriva controversatei reforme a sistemului judiciar dorita de guvernul premierului Benjamin Netanyahu, informeaza AFP, citat de Agerpres.Sustinut de coalitia premierului Netanyahu, care include partide evreiesti de extrema-dreapta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a minimizat joi reforma sa judiciara, care a starnit un val de proteste in Israel si de critici in strainatate, vorbind la televiziunea americana despre o "corectie minora", noteaza AFP, citat de Agerpres."Acest lucru este descris drept sfarsitul democratiei…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a fost externat luni din spital, dupa ce medicii i-au montat un stimulator cardiac. Un martor Reuters a vazut convoiul lui Netanyahu, plecind de la Centrul Medical Sheba de linga Tel Aviv. Biroul lui Netanyahu si Sheba au declarat ca acesta a fost externat, noteaza…

- Aproape 70% dintre start-upurile israeliene au luat masuri pentru a muta parți din afaceri in afara țarii din cauza reformei judiciare, potrivit datelor furnizate de organizație israeliana Start-Up Nation Central. Datele arata ca majoritatea companiilor ”au inceput sa ia masuri legale si financiare…

- Mai multe proteste la bursa, in Tel-Aviv, au izbucnit luni(10 iulie), inainte de votul din Knesset-ul israelian. Protestatarii impotriva revizuirii și refomei judiciare a Israelului au manifestat luni (10 iulie), cu cateva ore inainte ca parlamentul israelian(Knesset-ul) sa aiba programat sa organizeze…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) declanseaza proteste de strada in zilele de 6, 7 si 8 iunie, putand ajunge chiar la blocarea sistemului, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES. ‘Avand in vedere situatia existenta in tara generata de lipsa de responsabilitate…

- Primele rezultate ale numararii votului pentru alegerile prezidentiale din Turcia aratau un avans clar pentru presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, dar pe masura ce numaratoarea a curs diferența a inceput sa scada. Agențiile de presa au dat date diferite, in vreme ce autoritațile nu au transmis…