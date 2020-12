Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat luni ca a intrat in autoizolare, dupa ce a intrat in contact cu o persoana care ulterior a fost testata pozitiv pentru noul coronavirus, relateaza dpa, preluata de Agerpres. Israelul se pregatește intens de vaccinare și planuiește eliberarea de certificate verzi, pentru ca restricțiile sa nu li s emai […] The post Benjamin Netanyahu, in autoizolare. Israelul va elibera pașapoarte de vaccinare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .