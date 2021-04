Benjamin Netanyahu cere calm după ciocnirile de la Ierusalim Premierul israelian Benjamin Netanyahu afacut sâmbata un apel la calm la Ierusalim dupa cele mai mari ciocniri din ultimii ani în Orașul Sfânt între evreii de extrema dreapta, palestinieni și forțele de ordine, potrivit AFP.



"Vrem mai presus de toate sa respectam legea și ordinea publica (...) Acum cerem respectarea legii și fac apel la toate parțile sa se calmeze", a declarat Netanyahu.

Politia israeliana a arestat vineri peste 50 de persoane, în urma unor ciocniri, în noaptea de joi spre vineri, între forte de ordine si manifestanti… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

