- Chelsea – Dortmund 2-0 și Benfica – Club Brugge 5-1 au fost meciurile serii in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Chelsea a reusit sa intoarca scorul din tur si s-a calificat in sferturile de finala. De cealalta parte, Benfica nu a avut nicio emotie cu Club Brugge. Dupa ce in tur, Chelsea a pierdut…

- Kai Havertz a marcat in Chelsea – Dortmund, partida care conteaza pentru returul Champions League, dupa ce arbitrul a dictat repetarea penalty-ului! Mijlocașul celor de la Chelsea a ratat un penalty, insa, din fericire pentru formația londoneza, „centralul” a decis ca „lovitura de pedeapsa” trebuie…

- Arena londoneza Stamford Bridge gazduiește, marți seara, de la 22:00, returul confruntarii dintre Chelsea și Borussia Dortmund, doua foste caștigatoare ale Ligii Campionilor. Echipa germana pornește cu avantaj minim dupa victoria obținuta in tur, scor 1-0, și cauta sa profite de forma slaba a adversarului.…

- Chelsea - Dortmund, meci contand pentru mansa a doua a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, marti, 7 martie, de la ora 22:00, pe Stamford Bridge din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Borussia Dortmund a egalat recordul de succese la rand ale clubului in Bundesliga (8), vechi de 11 ani, și impart primul loc cu Bayern. In Liga Campionilor, au cinci partide fara eșec. Chelsea - Borussia Dortmund se joaca marți, 7 martie, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport…

- Karim Adeyemi a reusit golul optimilor de finala in Liga Campionilor, in partida dintre Borussia Dortmund si Chelsea. Tanarul mijlocas cu origini romanesti l-a ridiculizat pe Enzo Fernandez, starul pe care londonezii au platit suma colosala de 140 de milioane de euro, in aceasta iarna. Karim Adeyemi…

- Dortmund – Chelsea 1-0 și Club Brugge – Benfica 0-2 au fost meciurile celei de-a doua seri din mansa tur a optimilor UEFA Champions League. Ambele dueluri au putut fi urmarite LIVE TEXT pe AS.ro! Spectacolul din optimile Champions League a continua, dupa ce Bayern Munchen și AC Milan au reușit sa caștige…

- Ziua de miercuri aduce alte doua confruntari din optimile Champions League, transmise LiveBlog pe HotNews.ro. Chelsea, care a cheltuit o suma uriașa pe transferuri, infrunta Borussia Dortmund, echipa cu un parcurs excelent in acest an. De cealalta parte, surpriza Brugge o intalnește pe Benfica, echipa…