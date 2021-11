Stiri pe aceeasi tema

- Tipurile de beneficii extra-salariale acordate angajatilor, precum masaj si masa la birou, au scazut cu 95% in 2020 fata de 2019, arata o analiza publicata, luni, de compania de consultant Mazars.

- Alte elemente care au afectat veniturile salariatilor sunt legate de plafonarea anumitor beneficii (tichete de masa si pensii facultative) si cresterea acordarii anumitor pachete de beneficii salariale (asigurari de sanatate si asigurari de viata)In acelasi timp, o crestere accelerata s-a inregistrat…

- Euroins România, noul lider RCA în funcție de numarul de clienți dupa falimentul demarat la City Insurance, susține ca și-a îmbunatațit comportamentul în piața. 'Numarul de reclamații înregistrate de Euroins a scazut dramatic cu peste 85 la suta în ultima luna,…

- Livrarile globale de smartphone-uri s-au redus cu 6% in al treilea trimestru fața de anul precedent, pe fondul creșterii prețurilor și a lipsei de cipuri semiconductoare, a anunțat vineri compania de consultanța in domeniul tehnologiei Canalys. "Producatorii de chipset-uri cresc prețurile…

- Din datele transmise de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava vineri, 1 octombrie, rezulta ca in școlile sucevene a mai scazut numarul cazurilor noi confirmate cu Covid-19. Vineri au fost inregistrate 17 cazuri de Covid in randul elevilor și 11 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in randul ...

- Suprafața de birouri clasa A livrata in 2021 in Cluj – Napoca va fi cu 85% mai mica comparativ cu nivelul inregistrat anul trecut, fapt care a dus la o reducere drastica a spațiilor de birouri disponibile spre inchiriere, relateaza Mediafax. Astfel, aproximativ 3.200 de metri patrați de birouri…

- A fost prima noapte in care a nins la cota 1800, in zona s-a depus polei. Salvatorii montani ii sfatuiesc pe turiști sa parcurga traseele cu atenție avand in vedere ca traseele montane sunt inca deschise.Și șoferii sunt sfatuiți sa iși echipeze mașina corespunzator. Anul trecut, traseul pe Trasfagarașan…

- Popularitatea presedintelui american, Joe Biden, a ajuns la cel mai scazut nivel din timpul presedintiei sale, americanii parand sa fie din ce in ce mai critici cu privire la raspunsul sau la pandemia de COVID-19, potrivit ultimului sondaj de opinie Reuters/Ipsos, scrie AGERPRES. Sondajul la nivel…