Beneficiile ascunse ale usturoiului. De ce greșim când evităm să consumăm acest „super-aliment” Il evitam din motive evidente, dar facem o mare greșeala: banalul usturoi, nelipsit din mancarurile gatite de mamele și bunicile noastre, este un adevarat „super-aliment” daca ne uitam la profilul sau nutrițional și mai ales la compușii puternici care combat inflamația din corp. Usturoiul, un ingredient comun, dar puternic, care se gasește in bucatariile din […] The post Beneficiile ascunse ale usturoiului. De ce greșim cand evitam sa consumam acest „super-aliment” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

