Beneficii oferite de un ciorchine generos de struguri Ca sunt albi, negri sau roze, strugurii au o savoare excepționala și, totodata, au capacitatea de a ne proteja sanatatea. Previn bolile cardiovasculare Studiile arata ca un consum regulat de struguri marește elasticitatea pereților vaselor de sange, ceea ce imbunatațește circulația sanguina in tot organismul. De asemenea, strugurii contribuie la reducerea colesterolului rau, micșorand riscul formarii cheagurilor de sange. Așadar, strugurii sunt un aliat in lupta contra bolilor cardiovasculare. Imbunatațesc capacitatea de concentrare Creierul are nevoie de energie pentru a-și indeplini funcțiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pepenele roșu, in denumirea de Citrullus latinesc este un fruct delicioasa și hidratant, care are multe beneficii pentru sanatate. Daca pana acum mancai doar miezul roșu al acestui fruct, afla ca poți consuma și coaja acestuia, citind articolul de mai jos. Așadar nu mai arunca la gunoi cojile de pepene.…

- Ne vom bucura inca de prezența piersicilor, nectarinelor, pepenilor și a perelor de vara, revin in forța și fructele sezoniere: prune, struguri, smochine. Dar și legumele toamnei sunt foarte importante acum: porumb, ciuperci, varza, praz și celebrul dovleac. Iata, așadar, TOPUL 10 fructe și legume…

- Ciupercile pleurotus, cunoscute și sub denumirea de pastrav, pastrav de foc sau pastravul cerului, sunt bogate in proteine esențiale pentru dezvoltarea optima a organismului, dar și fibre și vitamine. Pot fi consumate intr-o varietate de rețete, iar pe cele mai bune rețete cu ciuperci pleurotus ți le…

- Rețete cu cartofi dulci se pot prepara in numeroase feluri și este indicat sa le includem in dieta noastra datorita aportului nutrițional pe care il aduc. Putem prepara rețete cu cartofi dulci la tigaie, la cuptor sau chiar in friteuza. Alegerea ne aparține.Despre cartofii dulciCartofii dulci, a caror…

- Dovleceii sunt legume gustoase care pot fi incluse intr-o mulțime de rețete delicioase și nutritive. Descopera unele dintre cele mai rapide și mai apreciate rețete cu dovlecei la cuptor.Despre dovleceiDovleceii sunt legume delicioase și versatile care ofera numeroase beneficii pentru organism. Acestea…

- Cele mai bune rețete de ciuperci cu smantana nu sunt nici pe departe unele complicate sau dificil de preparat. Rețete de ciuperci cu smantana poate face oricine și este bine sa le incerci daca ținem cont de cat de mulți nutrienți au ciupercile. Ce beneficii au ciupercileCiupercile sunt alimente foarte…

- Piatra de alaun este un mineral folosit in mai multe moduri in industria cosmetica și despre care se crede ca are anumite proprietați astringente și antibacteriene. Totuși, studiile arata ca piatra de alaun poate fi daunatoare in anumite situații.Ce este piatra de alaunPiatra de alaun, cunoscuta și…

- Grapefruitul face parte din familia citricelor, bogat in nutrienți, antioxidanți și fibre, ceea ce il face unul dintre cele mai sanatoase fructe pe care le poți consuma. Studiile au demonstrat ca grapefruitul furnizeaza o mulțime de beneficii pentru sanatate, inclusiv in ceea ce privește scaderea…