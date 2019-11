Beneficiarii proiectelor de apa si apa uzata, implementate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, au parte de o prima masura de simplificare in elaborarea si aprobarea cererilor de finantare pentru proiectele majore de dezvoltare a infrastructurii de apa si canalizare, dupa ce Ministerul Fondurilor Europene a propus aplicarea unei rate standard (rata forfetara) pentru determinarea cuantumului investitiilor din fonduri nerambursabile ce pot fi sustinute prin POIM in actuala perioada de programare. Intr-un comunicat remis luni AGERPRES, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunta…