- Papa Francisc a salutat duminica jurnalistii dupa o slujba in care a avertizat contra "unui virus si mai rau" decat coronavirusul, "egoismul", scrie AFP, citata de news.ro."Multumesc pentru munca voastra. In loc sa ramaneti in pat duminica, voi lucrati. Multumesc mult, multumesc. Este important…

- Papa Francisc a oficiat slujba de la miezul noptii la Vatican, insa fara enoriași. Acest lucru nu s-a mai petrecut in ultimii doua mii de ani. Iata ce mesaj a avut Suveranul Pontif pentru omenire!

- Vizita papei Francisc in Malta, programata pe 31 mai, a fost amanata la o data ce va fi anuntata ulterior din cauza pandemiei de COVID-19, care a cauzat deja peste 14.000 de decese pe plan mondial, au anuntat luni autoritatile de la Vatican, citate de AFP."Din cauza situatiei mondiale actuale…

- Papa Francisc nu va mai realiza anul acesta traditionala ceremonie de spalare a picioarelor in memoria lui Iisus si a discipolilor sai, in joia sfanta, a anuntat vineri pe Twitter prefectul Congregatiei pentru Cultul Divin si Disciplina Sacramentelor, cardinalul Robert Sarah, relateaza...

- Papa Francisc s-a rugat la icoana Salus populi Romani din biserica Santa Maria Maggiore, dupa care a mers singur, pe o Via del Corso pustie, la biserica San Marcello, unde se pastreaza un Christ care, conform tradiției, a scapat orașul de ciuma, in 1522. Un pelerinaj solitar al Papei Francisc, care…

- Palatul are in prezent aproximativ 50 de rezidenți, gazduiți in 16 dormitoare. Cladirea, situata in apropiere de piața și basilica Sfantul Petru, este in prezent cunoscuta drept "palatul saracilor", iar aici persoanele fara adapost pot "dormi, manca și invața". Palatul, care a primit…