Deputatul PNL Ben Oni Ardelean, prins cu alcoolemie de 0,11 de polițiștii de la rutiera, susține ca alcoolmia a aparut din cauza unui tratament pe care il ia. El a precizat, pentru DCNews, ca va contesta aceasta decizie. Ben Oni Ardelean a fost amendat și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 90 de zile, […] The post Ben-Oni Ardelean, prima reacție dupa ce a fost lasat fara permis: Este vorba despre un tratament, nu de alcoolemie! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .