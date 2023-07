Belleamy se lasa purtata de val! Artista tocmai a lansat noul ei single “Poarta-ma tu” care descrie vara in totalitate. “Ce se intampla la mare, ramane la mare” declara artista , spunand ca vara la mare iti faci cele mai frumoase amintiri. Stilul funky al piesei “Poarta-ma tu” este insoțita de un lyrics visualizer fresh ce se imbina perfect cu aceasta ! “Este o piesa care mi-a placut din primul moment in care am inceput sa lucrez la ea alaturi de colegii mei de la On Music”, ne mai declara artista! Belleamy are in portofoliu piesa “Bye Bye” care a ajuns la 11 milioane de views pe youtube, aceasta fiind preferata brazilienilor.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

