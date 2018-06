Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, se afla in avion si nu a putut urmari partida pe care selectionata tarii sale a castigat-o in fata Egiptului (3-1), marti la Sankt Petersburg, in cadrul Cupei Mondiale de fotbal, a anuntat miercuri Kremlinul, citat de AFP. "Din pacate, presedintele…

- Acuzatiile de spionaj in favoarea Romaniei formulate de serviciile rusesti ar putea ascunde de fapt o legatura mai complicata, care duce pana la un apropiat al lui Vladimir Putin. Cazul Carinei Turcan, cetateana din Republica Moldova arestata de rusi sub acuzatia de spionaj in favoarea tarii noastre,…

- Ediția a 21-a a Campionatului Mondial a inceput ieri seara in Rusia. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a tinut un discurs de aproximativ trei minute, la festivitatea de deschidere a turneului final, pe stadionul „Luzhniki“ din Moscova, inaintea partidei inaugurale, Rusia ...

- Indicatorii economici ai Republicii Moldova dau motive de optimism Uniunii Europene, insa situatia politica din republica ramane una ingrijoratoare, a declarat europarlamentarul lituanian Petras Austrevicius intr-un interviu acordat Radio Europa Libera, citat miercuri de Radio Chisinau. In opinia…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat ca Moscova respecta suveranitatea fostelor republici sovietice, dar in relatiile cu acestea ea isi va apara interesele, informeaza agentia de presa TASS."Desigur, noi trebuie sa ne aparam interesele (in relatiile cu fostele republici…

- Guccifer 2.0. pretindea ca este roman și ca s-a inspirat de la Marcel Lazar Lehel, cel care a folosit pentru prima oara acest nume.Dezvaluirea are implicații de pentru ancheta comisiei speciale condusa de procurorul american Robert Muller privind legaturile echipei lui Donald Trump cu Rusia…