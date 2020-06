Belgia. Sistem de urmarire a telefoanelor mobile pentru limitarea aglomerarii statiunilor marine si a plajelor Belgia a adoptat un sistem de urmarire a telefoanelor mobile pentru a limita aglomerarea statiunilor marine si a plajelor care se vor deschide oficial sambata, pentru sezonul de vara, transmite Reuters.



Orasele costiere belgiene nu doresc sa interzica turistilor sa vina, dat vor ca acestia sa se foloseasca e bunul simt, cum ar fi sa se orienteze catre un loc mai putin aglomerat sau sa opteze sa faca cumparaturi mai tarziu.



Cele 10 districte aflate de-a lungul litoralului vor detecta telefoanele mobile pe plaje si pe diguri si vor afisa informatii in timp real pe un site, cu…

Sursa articol si foto: business24.ro

