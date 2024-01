Stiri pe aceeasi tema

- Belgia detine presedintia rotativa pentru a 13-a oara, intr-un moment in care Uniunea Europeana se afla la o rascruce de drumuri, confruntandu-se cu consecintele agresiunii ruse in Ucraina, efectele post-pandemie, criza energetica, dezinformarea, evenimentele climatice extreme, conflictul din Orientul…

- La 1 ianuarie 2024, Belgia preia de la Spania presedintia rotativa a Uniunii Europene, pentru o perioada de sase luni. Statele membre care detin presedintia Uniunii lucreaza impreuna in grupuri de cate trei, numite „trio-uri”, pentru o perioada de 18 luni. Trio-ul actual este format din Spania (iulie-decembrie…

- Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți, dupa ce au fost lovite cladiri rezidentiale din Kiev, dar si din sudul si vestul tarii, relateaza AFP si Reuters. „In prezent, 16 persoane…

- Uniunea Europeana a livrat Ucrainei aproximativ 300.000 din milionul de obuze promise pana in prezent, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, in timp ce participa la o reuniune NATO la Bruxelles, potrivit Reuters. Vorbind cu reporterii in marja evenimentului, Kuleba a cerut…

- Faptul ca sistemul public de pensii din Romania este o bomba cu ceas nu mai este o noutate. Pana la sfarșitul acestui deceniu, datoria publica a Romaniei va trebui sa creasca la 100% din PIB doar pentru a putea acoperi deficitul din sistemul de pensii, arata calculele facute de economiștii Comisiei…

- Acest an este „practic sigur” ca va fi cel mai cald din ultimii 125.000 de ani, au declarat miercuri oamenii de știința din Uniunea Europeana, dupa ce datele au aratat ca luna trecuta a fost cea mai calda octombrie din lume in acea perioada, potrivit Reuters. The year 2023 is on track to be the […]…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis joi sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. In comunicatul emis, BNR a explicat ca razboiul din Ucraina și evoluțiile economice sub așteptari din Europa genereaza ”incertitudini și riscuri insemnate la adresa…