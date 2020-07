Belgia îşi înăspreşte măsurile în contextul înmulţirii cazurilor de coronavirus Premierul belgian Sophie Wilmes a anuntat joi inasprirea, incepand de sambata, a masurilor in fata inmultirii cazurilor de coronavirus, prin introducerea obligatiei de a purta masca "in orice loc care e foarte frecventat", cum ar fi piete, strazi comerciale, hoteluri, restaurante si cafenele, relateaza AFP.



Masca era deja obligatorie din 11 iulie in transportul in comun, in magazine, in cinematografe, in lacasurile de cult sau in muzee si biblioteci.



Zonele "extrem de frecventate" unde va trebui de acum sa se poarte masca vor fi definite de autoritatile locale.



