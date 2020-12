Stiri pe aceeasi tema

- ''Problema logistica minora'' din cauza careia opt state ale UE inregistreaza intarzieri in primirea primelor loturi de doze de vaccin impotriva COVID-19 produse de Pfizer-BioNtech a fost rezolvata, a declarat luni agentiei EFE un purtator de cuvant al companiei farmaceutice, potrivit AGERPRES.…

- Campania de vaccinare in Belgia va incepe de luni, in trei camine de batrani, situate in fiecare dintre cele trei regiuni ale tarii, Bruxelles, Valonia si Flandra, relateaza Agerpres.Oficial,vaccinurile produse de Pfizer/BioNTech vor fi administrate oficial incepand cudata de 28 decembrie, la ora locala…

- Republica Ceha a inceput duminica campania nationala de vaccinare, in cadrul unei actiuni comune impotriva pandemiei in intreaga Uniune Europeana. Premierul Andrej Babis a fost primul care a fost inoculat cu vaccinul Pfizer-BioNTech la Spitalul Militar Central din Praga, anunta Reuters . Și alte spitale…

- Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea a transmis joi cateva clarificari in legatura cu posibilele reactii alergice raportate dupa administrarea vaccinului COVID-19 Pfizer/BioNTech, in Marea Britanie.

- Marea Britanie marcheaza astazi un moment istoric in lupta contra pandemiei de COVID-19, cauzata de virusul care a ucis milioane de oameni din intreaga lume. Autoritațile sanitare din Regatul Unit au inceput deja campania de vaccinare, iar primii beneficiari sunt persoanele aflate in categoriile de…

- Ziarul Unirea Regatul Unit incepe vaccinarea populației. Cadrele medicale, personalul azilurilor de batrani și persoanele peste 80 de ani au prioritate De maine, 8 decembrie, Regatul Unit va administra primele doze ale vaccinului Pfize/BioNTech, prioritate avand cadrele medicale din prima linie, personalul…

- Vaccinarea împotriva virusului COVDI-19 poate începe în primul trimestru al anului viitor, spune Andrea Ammon, seful Centrului European pentru Prevenirea si Controlarea Bolilor (ECDC). Uniunea Europeana va achiziționa doze de vaccin pentru toate…

- Vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2 poate incepe pentru tarile Uniunii Europene in primul trimestru al anului viitor, spune Andrea Ammon, seful Centrului European pentru Prevenirea si Controlarea Bolilor (ECDC), transmite Euronews, potrivit Mediafax. Uniunea Europeana ar putea plati…