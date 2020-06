Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul israelian de securitate interna, Shin Bet, a oprit urmarirea prin telefoanele mobile a purtatorilor de coronavirus, a declarat marti o sursa oficiala, invocand succesul alternativelor la controversata metoda de limitare a contagierilor, transmite Reuters.Ocolind parlamentul in martie,…

- Roboti care vorbesc mai mult de 53 de limbi, detecteaza febra si verifica daca oamenii poarta corect mastile faciale sunt folositi in Belgia ca prima linie de control al persoanelor care intra in spitale si magazine, informeaza vineri Reuters. Incepand de marti, pacientii care se prezinta la Spitalul…

- Sase state membre ale Uniunii Europene au decis sa elimine interdictiile privind vanzarea in lipsa, introduse in luna martie, cand se inregistra o volatilitatea crescuta pe pietele financiare ca urmare a masurilor de carantina introduse pentru a lupta impotriva pandemiei de Covid-19, transmite Reuters.Autoritatea…

- Profitul ING a scazut cu 40% in primul trimestru din cauza majorarii provizioanelor Grupul ING Groep NV, cel mai mare grup bancar din Olanda, a raportat vineri o scadere dramatica a profitului net in primul trimestru, dupa ce provizioanele pentru acoperirea posibilelor pierderi s-au triplat in contextul…

- Winter, un mascul de lama, s-ar putea dovedi util in cercetarile ce vizeaza descoperirea unui tratament pentru COVID-19, potrivit unor oameni de stiinta din Belgia si din Statele Unite, care au identificat o microparticula in sangele acestui animal ce pare sa blocheze raspandirea noului coronavirus,…

- Aplicatiile mobile utilizate de tarile UE pentru a ajuta la prevenirea raspandirii coronavirusului trebuie sa respecte regulile de confidentialitate ale blocului si sa solicite acordul oamenilor pentru utilizarea datelelor cu caracter personal, excluzand datele despre locatie, a aratat joi Comisia…

- Noul coronavirus inca infecteaza si ucide foarte multi oameni in Europa si nu sunt semne ca in aceasta regiune s-ar fi ajuns la un varf al epidemiei, a avertizat miercuri intr-un raport Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC), agentia specializata a Uniunii Europene, transmite…

- UEFA a dezmintit ca 3 august ar fi data limita pentru finalizarea sezonului 2019-2020 al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce postul german de televiziune ZDF l-a citat pe presedintele forului continental, slovenul Aleksander Ceferin, spunand ca pana la aceasta data principala competitie intercluburi…