- Fortele de securitate poloneze au arestat aproximativ 100 de migranti în timp ce încercau sa treaca fraudulos frontiera cu Belarus în noaptea de miercuri spre joi, a anuntat Ministerul polonez al Apararii, citat de AFP. ”Un grup de aproape 100 de migranti au fost arestati…

- ​Un prim zbor cu irakieni evacuați din Belarus este programat pentru joi, potrivit ambasadorului irakian de la Moscova citat de agenția de presa rusa RIA. Aceștia ar urma sa fie repatriați, in contextul in care mii de migranți sunt in continuare blocați la frontiera dintre Belarus și UE.Ambasada…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko si cancelarul german Angela Merkel au avut luni o convorbire telefonica privind criza migratiei la granita poloneza, in timp ce Bruxelles-ul acuza Minsk-ul ca a orchestrat aceasta criza, a informat agentia de presa de stat din Belarus, relateaza AFP. Aceasta…

- Premierul Poloniei a declarat ca NATO trebuie sa intreprinda „pasi concreti” pentru a solutiona criza migratiei de la frontiera cu Belarus. Potrivit șefului executivului de la Varșovia, Polonia, Lituania si Letonia ar putea cere consultari și ar invoca Articolul 4 al Tratatului Atlanticului de Nord.…

- Rusia da vina pe Uniunea Europeana pentru criza migranților de la granița Belarusului cu Polonia și Lituania și a acuzat țarile europene ca „incearca sa stranguleze Belarusul” cu planurile de inchidere a frontierei, relateaza Reuters. Moscova a trimis inclusiv bombardiere strategice care sa furnizeze…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a propus ca Uniunea Europeana sa ofere asistenta financiara Belarusului, la fel cum procedeaza in cazul Turciei, pentru ca fosta republica sovietica sa opreasca fluxul de migranți catre granițele Uniunii Europene, potrivit agențiilor Reuters și TASS, citate de…

- Kremlinul s-a declarat preocupat marti de evenimentele de la granita dintre Belarus si Polonia, unde se aduna migranti in incercarea de a ajunge pe teritoriul Uniunii Europene, si i-a laudat pe specialistii belarusi pentru ceea ce a calificat drept munca lor responsabila, relateaza Reuters. Purtatorul…

- Rusia si Belarus au convenit o integrare economica si energetica mai mare. Acordul, incheiat dupa discutiile de la Kremlin dintre presedintele rus Vladimir Putin si liderul belarus Alexandr Lukasenko, este probabil sa fie vazut ca cea mai recenta demonstratie de sprijin a lui Putin pentru Lukasenko,…