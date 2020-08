Un manifestant a fost ucis luni seara in Belarus de un dispozitiv exploziv pe care intentiona sa il arunce asupra fortelor de ordine, in timpul protestelor impotriva realegerii duminica a presedintelui Aleksandr Lukasenko, a anuntat politia locala, relateaza AFP. "Unul dintre protestatari a incercat sa arunce un dispozitiv exploziv asupra fortelor de ordine, dar acest dispozitiv a explodat in mainile sale", omorandu-l, a precizat politia intr-un comunicat. Mai multe alte persoane au fost, de asemenea, ranite, a declarat purtatoarea de cuvant a politiei din Belarus, Olga Tchemodanova, fara a da…