Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat puterile straine impotriva unei interventii in criza care a cuprins Belarus dupa alegerile contestate de pe 9 august, relateaza dpa. In ceea ce priveste anuntul presedintelui rus Vladimir Putin ca pregateste o forta de politie de rezerva pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus joi presedintelui Consiliului European, Charles Michel, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca orice presiune asupra conducerii din Belarus sau amestec extern in afacerile interne sunt contraproductive, a anuntat Kremlinul, relateaza Reuters, citata de Agerpres.…

- UPDATE, ora 14:48 – Germania, care asigura in prezent presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene (UE), a amenintat luni cu extinderea sanctiunilor deja decise impotriva unor responsabili din Belarus dupa violentele impotriva manifestantilor care cer plecarea presedintelui Aleksandr Lukasenko,…

- Duminica dupa-amiaza a avut loc in Belarus cea mai mare demonstratie din istoria postsovietica a tarii, sute de mii de persoane adunandu-se in Mink precum si alte orase pentru a manifesta impotriva lui Aleksandr Lukasenko. Presa din Belarus relateaza insa cum zeci de persoane care au participat la protest…

- Mitropolitul Pavel, seful Bisericii ortodoxe din Belarus, i-a cerut vineri presedintelui Aleksandr Lukasenko, sa puna capat violentelor de pe strazi dupa alegerile prezidentiale contestate de duminica trecuta, informeaza agentia TASS, preluata de Reuters.Afirmatiile sale intervin dupa ce conducerea…

- O televiziune de stat din Belarus a difuzat imagini șocante cu cațiva protestatari raniți, care spun in fața camerelor de filmat ca nu vor mai pune sub semnul intrebarii legitimitatea guvernului Aleksandr Lukașenko. In jur de 7.000 de oameni au fost reținuți și cel puțin doi au murit in urma manifestațiilor…

- Autoritatile din Belarus au confirmat miercuri moartea unui manifestant arestat in timpul unui miting impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, fiind al doilea deces inregistrat de la inceputul acestei miscari de protest suprimate violent, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Intr-un…

- Ciocniri violente au avut loc intre politie si protestatari duminica noaptea in marile orase din Belarus dupa ce presa de stat a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko, la putere de 26 de ani, era gata sa castige un al saselea mandat consecutiv, relateaza luni dpa, citat de