Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va livra in viitorul apropiat o mare cantitate de echipament militar pentru Belarus, inclusiv avioane, elicoptere si sisteme de aparare aeriana, a anuntat președintele belarus, Aleksandr Lukasenko, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa Belta.

- Rusia va livra în viitorul apropiat o mare cantitate de echipament militar pentru Belarus, inclusiv avioane, elicoptere si sisteme de aparare aeriana, a anuntat miercuri liderul belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia de presa Belta, potrivit Reuters.Acest transport militar este probabil…

- Rusia va livra in viitorul apropiat o mare cantitate de echipament militar pentru Belarus, inclusiv avioane, elicoptere si sisteme de aparare aeriana, a anuntat miercuri liderul belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia de presa Belta, potrivit Reuters. Acest transport militar este…

- Agentia europeana pentru frontiere Frontex va desfasura saptamana viitoare 60 de politisti de frontiera la granita Lituaniei cu Belarus, unde s-a intensificat afluxul de migranti clandestini, relateaza luni Reuters. Ca represalii fata de sanctiunile impuse de UE, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko…

- Avioane militare ruse au simulat sambata bombardarea unor nave inamice in Marea Neagra, in timpul unor exercitii desfasurate pe fondul frictiunilor dintre Moscova si Occident in legatura cu manevrele NATO in regiune si dupa un recent incident cu o nava militara britanica, transmite Reuters. Flota rusa…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a ordonat vineri inchiderea totala a frontierei cu Ucraina si a anuntat destructurarea unor ''celule teroriste'' legate de Occident care intentionau sa realizeze o lovitura de stat in Belarus, informeaza Reuters si AFP.

- Decizia interzicerii vanzarii de bilete de avion ale zborurilor comerciale care fac legatura cu Belarus a fost luata de autoritațile americane in urma deturnarii catre Minsk avionului de linie in care se afla fostul jurnalist Roman Protesevici, informeaza Reuters , potrivit News.ro . Conform Departamentului…

- Parchetul belarus a cerut marti 15 ani de inchisoare impotriva fostului bancher Viktor Babariko, considerat unul dintre cei mai puternici rivali ai lui Aleksandr Lukasenko inaintea lansarii campaniei prezidentiale din 2020, dar care nu a mai ajuns sa candideze, intrucat a fost arestat, relateaza…