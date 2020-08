Reprezentanta opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, se va adresa vineri, 4 septembrie, Consiliului de Securitate al ONU, a transmis intr-o declaratie un purtator de cuvant al opozantei, informeaza luni Reuters. Tihanovskaia se va adresa Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite prin intermediul unei legaturi video, la invitatia Estoniei, tara care are in prezent statutul de membru nepermanent in organismul ONU, a declarat pentru agentia de presa britanica un membru al echipei acesteia. Svetlana Tihanovskaia a candidat la alegerile prezidentiale din 9 august din Belarus,…