Stiri pe aceeasi tema

- Stele membre UE continua sa fie divizate cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera și nivelul la care ar trebui sa ajunga in urmatorii 10 ani. Polonia, Slovacia, Bulgaria, Romania, Cehia si Ungaria ezita sa se angajeze ca vor opera reduceri mai mari, transmite, marti, Reuters, citat…

- ”Florina Seres a fost numita general manager al Xerox Romania, incepand cu luna iulie a acestui an, fiind promovata de pe pozitia de Head of Marketing of Northern & Central Eastern Europe cluster, pozitie pe care o detinea din 2019”, a anuntat compania intr-un comunicat. Ea are o licenta in Matematica…

- Potrivit Reuters, Ungaria urmeaza sa sustina planul de relansare economica a UE vizand sa injecteze miliarde de euro in economia blocului, afectata de pandemia covid-19, a anuntat vineri premierul Viktor Orban, inaintea inceperii summitului prin videoconferinta a liderilor europeni, informeaza news.ro.…

- Lantul britanic de supermarketuri Tesco a anuntat joi ca si-a vandut operatiunile din Polonia catre grupul danez Salling Group pentru 819 milioane zloti (206,52 milioane dolari), urmand a se concentra pe Cehia, Ungaria si Slovacia, informeaza Reuters.Tranzactia, care are nevoie de aprobarea…

- Statele membre ale grupului de la Visegrad (Republica Ceha, Polonia, Slovacia si Ungaria) considera ca elemente ale planului de relansare economica in urma pandemiei de coronavirus propus de Comisia Europeana trebuie revizuite in asa fel incat sa nu favorizeze statele mai bogate ale UE in detrimentul…

- Ungurii, slovacii si cehii vor putea trece frontiera pentru deplasari de cel mult 48 de ore, fara a mai fi supusi carantinei obligatorii in contextul pandemiei. Daca cineva va depasi cele 48 de ore de sedere, va putea reveni in tara doar conditionat de un test negativ la coronavirus sau de intrarea…

- Ungurii, slovacii si cehii vor putea trece frontiera pentru deplasari de cel mult 48 de ore, fara a mai fi supusi carantinei obligatorii in contextul pandemiei. Daca cineva va depasi cele 48 de ore de sedere, va putea reveni in tara doar conditionat de un test negativ la coronavirus sau de intrarea…

- Cum se impart cele 500 miliarde de la UE sau „Cine imparte parte-și face“. Cei mai importanți beneficiari ai fondului de reconstrucție, de 500 miliarde de euro, sunt, de departe, Germania și Franța. Cele doua state vor primi fiecare cate 107,38 miliarde euro (3,13 % din PIB), respectiv 96,38 miliarde…