Belarus: Poliţia a arestat duminică alţi 350 de protestatari Politia din Belarus a arestat duminica cel putin 350 de persoane in timpul protestelor antiguvernamentale desfasurate in intreaga tara, a anuntat Ministerul de Interne belarus, potrivit Reuters. Politisti mascati au urcat oameni in dube si au lansat grenade cu gaze lacrimogene pentru a dispersa zecile de mii de persoane care au protestat, pentru al saptelea weekend consecutiv, cerand demisia presedintelui Aleksandr Lukasenko, aflat la putere de 26 de ani. In Belarus au loc proteste cotidiene dupa alegerile prezidentiale din 9 august, despre care opozitia este convinsa ca au fost fraudate pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

